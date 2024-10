Vermaak en gekraak bij de voorronde van De Grote Amsterdam Quiz

Hoeveel stoelen telt de Johan Cruijff Arena of op welke grachten staat het Huis aan de Drie Grachten? Vragen die zo maar voorbij kunnen komen in de Grote Amsterdam Quiz, dé quiz met vragen over de stad. In de koffiebar Podieum in Nieuw-West streden teams van vier gisteravond voor een felbegeerde plek in de finale. Ondanks de spanning en het kraken van de hersenen vonden de teams het een geslaagde en vooral gezellige avond.