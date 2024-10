HCAW kan niet stunten en verliest landskampioenschap van Neptunus

HCAW had vrijdag al een flinke nederlaag moeten slikken tegen Neptunus. De Bussummers gingen met 16-6 onderuit. Door middel van de mercy-rule (verschil van tien punten) eindigde de wedstrijd in de achtste inning. Het was voor het eerst sinds 2017 dat de mercy-rule werd toegepast in de Holland Series.

Het is voor het eerst sinds 2018 dat de landskampioen in het honkbal niet uit Noord-Holland komt. Sindsdien wonnen de Amsterdam Pirates drie titels (2019/2021/2023) en HCAW een (2022).