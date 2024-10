Olympia Haarlem kroont zich tot kampioen in onderlinge serie tegen stadsgenoot Sparks

Het is Olympia Haarlem voor de zesde keer in de historie gelukt om kampioen te worden in de hoofdklasse softbal. Dat gebeurde eerder in 2003 (als DSC'74), 2017, 2018, 2022 en 2024. In de Holland Series is het na drie duels te sterk voor stadsgenoot Sparks Haarlem in de best-of-five serie: 4-1.