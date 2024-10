Jongeren spelen musical Aladdin: “Voor gezinnen die het iets minder breed hebben”

Ze merkten bij de eerste voorstellingen dat een lage ticketprijs perfect is voor gezinnen met kinderen. "Er kwamen op een gegeven moment elf kinderen voor een kinderpartijtje. En toen dacht ik: 'Dit houden we erin'", zegt Moses. Ze besloten het als goed doel in te zetten en houden sindsdien de prijs van hun voorstelling laag. Speciaal dus voor gezinnen die het niet zo breed hebben.

Sponsorloop

Toch is er wel geld nodig om een productie op te zetten. Eén van de manieren om geld binnen te krijgen, is de sponsorloop die DLZ in november organiseert samen met de Streker Atletiek Vereniging (SAV). Leerlingen van de basisschool kunnen meedoen.