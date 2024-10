COA herkent koudwatervrees voor asielzoekerscentrum: "Angst voor het onbekende"

Heftige vergaderingen met veel emoties, afgelopen dinsdag en donderdag. In Koggenland werd de locatie Leekerlanden bij Berkhout/Bobeldijk besproken en donderdag werd in Hoorn de B-locatie Zuiderveld (Oosterblokker) besproken. Vooralsnog lijkt een toewijzing van één van de twee locaties ver weg, al volgt een definitieve keuze later.

Heleen Slob schoof zaterdagochtend aan bij De Tafel van Knook, de talkshow van mediapartner Van Hoorn Zeggen. Ze schoof vragen over politieke keuzes terzijde, maar bezoekt veel opvanglocaties, zoals ook die in Opmeer. "Dat is één van de plekken die we gaan verder gaan ontwikkelen tot een duurzame locatie."

Verschil noodopvang en azc

Ze benadrukte het verschil tussen een noodopvang en een azc. "Een asielzoekerscentrum heeft meer faciliteiten en is een soort minidorp. Er is bijvoorbeeld medische zorg aanwezig en drukt dus niet op de lokale huisarts. Maar we bieden ook taallessen aan. We maken de mensen wegwijs hier. Waar komen ze terecht? Hoe is onze cultuur? De mensen kunnen na een half jaar ook aan het werk. Dat is een groot verschil met de noodopvang."

Ze herkent de West-Friese koudwatervrees. Angst voor overlast en onveiligheid wordt veelal als argument genoemd, ook in de omgeving van de twee voorkeurslocaties. Voor Slob is het geen nieuw fenomeen. "Angst voor het onbekende hebben we allemaal", zei ze.

Op de fiets door het bos

"Ik ben vorig jaar verhuisd naar een dorp in het midden van Nederland. Daar is ook een asielzoekerscentrum. Mijn kinderen gaan op de fiets naar school door het bos, waar 650 mensen wonen. Natuurlijk heb ik als moeder ook gedacht: 'Hoe gaat dat?'. Het is natuurlijk niet zo dat daar nooit iets gebeurt, maar er gebeurt ook wel eens iets op de kermis bij ons in de buurt. Maar daar ligt de focus een stuk minder op."

Haar advies: ga eens kijken. "Je moet, denk ik, toch een keer ervaren hoe het daar is. Er zijn koffieochtenden in een azc, open dagen en misschien repareert de buurman daar wel fietsen en kun je een keer mee. Zo kun je voor jezelf een goed beeld schetsen, in plaats van je te laten voeden door (social) media. Er zijn zoveel mooie en goede verhalen te vertellen, maar voor de media moet het blijkbaar vaak spannend zijn."