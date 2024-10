Liveblog: uitblinkende Eddahchouri helpt Telstar aan punt; HV Volendam te sterk voor Aalsmeer

Welkom en goedemiddag in ons liveblog rondom deze sportieve zaterdag. Er is weer genoeg regionale topsport met onder meer basketbal, hockey, honkbal, softbal, amateurvoetbal en kickboksen. We zijn ook bij de Noord-Hollandse derby tussen HV Volendam en HV Aalsmeer in de Super League en bij Telstar - De Graafschap. Mis dus niks in ons liveblog.