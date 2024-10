IN BEELD: Ratelende lieren en schreeuwende schippers bij Klipperrace in Enkhuizen

De historische race laat het varend cultureel erfgoed van Nederland goed zien. Het Krabbersgat is al sinds 1975 het starttoneel van de racende klippers. Het begon aan de bar in de Dromedaris, waar een aantal schippers eindeloos discussieerden over welk schip het snelste zou zijn.

Voor Thijs van Os, lid van de organisatie, is het begonnen als kind. "Vroeger ging ik met mijn vader meehelpen de boeien klaarleggen", vertelt Van Os. Dat hij op z’n achttiende vertrok uit Enkhuizen, weerhield hem er niet van om betrokken te blijven bij het spektakel. "Nu ik in Den Haag woon, kost de maandelijkse vergadering meer reistijd, maar dat heb ik er graag voor over."

50 schepen bij jubileum

Thijs moet lachen. "We hebben het doel gesteld om volgend jaar ten minste vijftig schepen mee te laten doen aan de jubileumeditie. Dat geeft genoeg motivatie om het vol te houden."

De wedstrijddag begint zaterdagochtend vroeg met het palaver, een bijeenkomst die wordt gehouden voor aanvang de wedstrijd. Alle schippers en hun deksmaten verzamelen zich bij Brouwerij de Werf om de wedstrijdregels aan te horen. “Vandaag moet een feest voor iedereen zijn, maar het moet ook veilig voor iedereen zijn,” kondigt wedstrijdleider Peter Mazereeuw aan. “De vloot ligt nationaal onder een vergrootglas als het om veiligheid gaat, dus houd rekening met elkaar vandaag.”

Traditionele ankerstart

Met de traditionele 'ankerstart' liggen de 29 schepen naast elkaar voor anker in het Krabbersgat, en hijsen ze om tien uur precies de zeilen om over de startlijn te gaan. Dat is krap én spannend. Zeker met de wind die er staat, halen de schepen hoge snelheden. Maar de start verloopt goed en er wordt meteen hard gewerkt aan boord van de klippers. Het hijsen van de zeilen gebeurt met mankracht. De lieren maken een hels kabaal en de schippers moedigen hun bemanning aan. Het is een machtig gezicht om de klippers weg te zien zeilen het IJsselmeer op.

Bekijk beelden van de start. Tekst loopt verder na de video.