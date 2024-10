Extinction Rebellion eist sluiting kooksfabrieken Tata Steel bij provinciehuis Haarlem

De actie begint om 13 uur voor het provinciehuis en zal naar verwachting de hele middag duren. De actievoerders eisen dat de Provincie Noord-Holland de vergunningen voor kooksgasfabrieken 1 en 2 vóór zaterdag 12 oktober intrekt. Als dat niet gebeurt, zullen de milieuactivisten samen met actiegroep Kappen met kolen terugkomen voor een nieuwe demonstratie.

Bij de actie worden ook boze IJmuidenaren verwacht. Zij verwijten Extinction Rebellion dat de groep al verschillende keren het sluizencomplex daar heeft geblokkeerd. Woordvoerder Joost Broekman heeft laten weten dat er mensen uit IJmuiden naar Haarlem komen om de demonstratie 'gade te slaan'.

Gedwongen sluiting

De actie komt twee dagen nadat de provincie Noord-Holland bekend maakte dat ze een eerste stap hebben gezet naar een gedwongen sluiting van de kooksgasfabriek 2. De omgevingsdienst is al maanden bezig met een onderzoek naar de mogelijkheid om die onderdelen te sluiten. Om dat te kunnen bewerkstelligen moeten ze bij de rechter kunnen aantonen dat Tata Steel veel meer rommel uitstoot dan mag.

In de kooksfabrieken worden de kolen tot kooks verwerkt en daar komen af en toe rauwe kooks bij vrij, een soort fout in het productieproces. Volgens de omgevingsdienst is het uitstoten van 'rauwe kooks' verboden, maar volgens Tata Steel is het wettelijk toegestaan. Tata Steel krijgt nu zes weken de tijd om kooksfabriek 2 in overeenstemming te brengen met de geldende regels.