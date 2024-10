'Leeg dorp' Westzaan heeft nu een markt dankzij Ria

Een mevrouw die net spruitjes en aardappelen heeft gehaald is tevreden over de markt. "Ik vind het geweldig, ik hoop dat-ie blijft!" Een andere mevrouw komt uit Amsterdam en is het wat groter gewend. "Eerlijk? Ik vind het niks. Een boerenmarkt, daar heb ik niks mee."

Ria lacht erom; ze kan het niet helpen dat de markt niet zo groot is. Wat ze heeft bereikt maakt nu al trots. "Wat ik ook zo leuk vind: we hebben hierachter seniorenwoningen. Die mensen hebben helemaal niks, want Westzaan is een 'leeg dorp'. Nu kunnen ze zelf met de rollator – zonder hulp – een boodschapje doen. Leuk toch?"

De proefperiode van vijf weken is verlengd tot eind november. Ria is nu bezig om een vergunning voor nog eens drie maanden erna te regelen bij de gemeente. Ze heeft goede hoop dat dat gaat lukken.