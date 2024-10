Molens Zaanse Schans in regenboogkleuren op Coming Out Day

Het is Coming Out Day en omdat de gemeente Zaanstad volgend jaar het landelijke 'Roze Zaterdag' organiseert is er nu wat speciaals georganiseerd.

"Het ziet er mooi uit, jammer dat het maar voor een avond is", grapt Frank Vos, voorzitter van Stichting De Zaanse Regenboog. Vanochtend werd de regenboogvlag gehesen op het stadhuis en bood hij een document aan met aanbevelingen vanuit de LHBTIQ+-gemeenschap aan de gemeente, onder andere op het gebied van veiligheid.

"Het wordt een hele uitdaging om een antwoord te vinden op de toenemende anti-regenboogopmerkingen", vertelt Vos. "Die hoor je steeds vaker, wat ontzettend jammer is."

'In the picture'

Het uitlichten van de molens geeft een signaal, vindt de voorzitter. "Nu wordt het extra in de picture gezet. Het is een ondersteuning aan mensen die het nog steeds moeilijk vinden om er voor uit te komen (dat ze bij de LHBTIQ+-gemeenschap horen, red.). Je hoeft er niet voor uit te komen. Als je het niet wilt, moet je het zeker niet doen. Dit is om te laten zien: 'Wij zijn er en we blijven er'. En dat is gewoon normaal."