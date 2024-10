Finalisten Regio Songfestival ontmoeten elkaar in Hilversum: "Leuk om de anderen te zien"

Tijdens de presentatie van de finalisten toonde iedereen interesse in elkaar en in de nummers die tijdens de finale te horen zullen zijn. De dertien acts werden gepresenteerd in Villa Heideheuvel in Hilversum.

Emmy Ackermans, de winnares van vorig jaar, was er ook bij. Zij vertelde dat het Songfestival haar veel had opgeleverd. Zo trad ze live op tijdens de ochtendshow van Rob & Wijnand bij 3FM en zelfs in een uitverkocht 013 Poppodium in Tilburg.

Finale

Dat staat de kandidaten van de komende finale, die op 9 november in Maastricht gehouden wordt, allemaal nog te wachten. Bij de presentatie vanmiddag kwamen alle liedjes langs in de vorm van korte clips.

Emma Luca uit Gelderland en de Noord-Hollandse Renee Rose komen met eigentijdse popliedjes. Sanne Maaike uit Flevoland komt met een nummer over een doodlopende relatie. En dan zijn er nog de acts die een nummer in het dialect brengen. Kopsmart uit Den Haag doet het in het Schevenings dialect, de zingende vrachtwagenchauffeur Marianne Veenstra zingt in het Drents, de Groningse band Trap Aan! zingen in het Gronings Ien de keet en de Friezen zingen het liedje Bingojûn in het Fries.