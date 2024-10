Huisarts verdacht van mishandeling partner, ex-vrouw en kinderen, man aangegeven door zijn moeder

Volgens de ex-partner dwong de verdachte haar om hem als huisarts te nemen en zou zij verplicht bepaalde medicijnen moeten slikken, wat ze zelf niet wilde. Eén voorval werd tijdens de rechtszaak wat uitgebreider besproken. De rechter leest uit de aangifte van zijn ex: "Op een nacht kregen we ruzie, de baby was aan het huilen en ik had hem vast. Hij trok de baby uit mijn handen, duwde mij op de bank, sloeg mij en hij ging op mijn hoofd zitten. Ik kroop weg en ging in een hoekje zitten. Daar schopte hij mij nog zo'n acht keer, zo hard als hoe je tegen een voetbal trapt."

De huisarts schudde tijdens de verklaring voortdurend zijn hoofd. Wanneer de rechter hem iets vroeg, beriep hij zich op zijn zwijgrecht of verwees naar oude verklaringen. Eerder ontkende hij een groot deel van de feiten. Ze zouden in een vechtscheiding zitten en daarom zouden er wel eens dingen 'mis zijn gegaan, maar niet zoals de vrouw dit omschrijft'.

Ruzie in de auto

Een ander voorval waar uitgebreider bij werd stilgestaan ging over de huidige vriendin van De V. Hij zou haar bij een ruzie in de auto hard op haar neus hebben geslagen, waarbij er veel bloed op de stoelen terechtkwam. Later die dag, toen ze langsging in het ziekenhuis, vertelde ze tegen de arts dat ze ergens tegenaan gebotst was. De arts geloofde dit niet.

Opvallend is dat niet de vrouw zelf, maar de moeder van Jim de V. hiervan aangifte heeft gedaan. Ze maakte zich zorgen over zijn gedrag, verklaarde ze. "Iedereen in zijn omgeving geeft aan dat hij narcistisch en psychopathisch gedrag vertoont. Met name tegenover vrouwen. Ik ben bang voor de veiligheid van alle mensen om hem heen. Als hij in het nauw wordt gedreven is hij tot alles in staat."

Video

Daarbovenop kwam nog een video die werd getoond tijdens de zitting. Het zou één van de vele video's in handen van het Openbaar Ministerie zijn.

Daarin is de huidige partner van De V. te zien in een shirt en een onderbroek. Ze ziet er angstig uit, huilt en loopt heen en weer in de woonkamer. De verdachte filmt haar terwijl ze rondloopt en roept dingen naar haar. "Je zei dat je dit niet meer zou doen", vertelt de vrouw in paniek. Aan het eind van de video is te zien hoe hij haar in haar gezicht slaat. Daarna filmt hij zichzelf: "Zie je, nu staat het op beeld!" zegt hij in de camera.

De nieuwe vriendin van De V. ontkent de psychische en fysieke mishandelingen. Ze zegt alleen te zijn geslagen tijdens het incident in de auto. Ze gaan nu naar een relatietherapeut om problemen samen op te lossen. Volgens de advocaat van de verdachte was het een idee van de therapeut om te filmen op het moment dat ze ruzie hadden.

Persoonlijkheidsstoornis

Uit een psychologisch onderzoek blijkt dat de verdachte een ernstige narcistische persoonlijkheidsstoornis heeft. Dat zou mogelijk de reden kunnen zijn dat hij zijn agressie soms niet onder controle heeft. "We zien een doorwerking van de stoornis op de feiten", staat er in het rapport. "Deze kunnen dan verminderd aan de verdachte worden toegerekend."

Het Openbaar Ministerie ging daarin mee. Wel zegt de officier dat ze het hem extra zwaar aanrekende dat hij huisarts is. "De samenleving dient te kunnen vertrouwen op de integriteit van een arts. Denk aan een vrouw die advies inwint bij haar dokter omdat ze wordt mishandeld door haar partner. Dat is onvoorstelbaar." Ze zei dat ze niet inziet hoe hij weer als arts aan de slag kan gaan, maar dat zij daar niet over gaat.