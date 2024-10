Zandvoortse kroegbaas boos om boete na inzet minderjarigen tijdens F1

De boete bedraagt ruim 1.500 euro. "Natuurlijk, je baalt als een stekker. Maar ik ben nog nooit op mijn vingers getikt. Ze hadden me ook gewoon een waarschuwing kunnen geven", vertelt Ron. "Volgens de gemeente zouden ondernemers van tevoren op de hoogte zijn gesteld dat er controles aan zouden komen. Dat is niet waar, dat is niet gebeurd."

Bezoek handhaving

Een week na de Formule 1 komen een paar handhavers op bezoek bij het café van Ron. "Ze vertelden met een 'big smile', waar iedereen bij zat, dat ik alcohol had geschonken aan minderjarigen. Zo ga je toch niet met elkaar om?" De horecaondernemer vindt het heel ongepast, vertelt hij. "Had me dan even apart genomen. Nu werden de bargasten ook nijdig. Vind je het gek? Ik ben echt over de zeik door deze hele gang van zaken."

Ron kan nog bezwaar maken tegen de opgelegde boete. Dat gaat hij zonder twijfel doen. "De manier waarop dit is gegaan is echt heel raar. Het was stervensdruk en we hebben er alles aan gedaan om dit te voorkomen. Daar ben ik altijd streng in. Ik kan als bewijs WhatsApp-berichten laten zien waarin ik de organisatie van het racefestival schrijf dat hun beveiligers de jeugd moeten wegsturen."