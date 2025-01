Gevluchte Mohammed vindt vriendschap bij Amsterdamse buurvrouw Natalie

Mohammed ontvlucht Jemen en komt via Egypte uiteindelijk in Amsterdam terecht. Hij gaat wonen in ‘Startblok’, een woonproject waar jonge statushouders en jonge Amsterdammers met elkaar samenwonen. Hier ontmoet hij Natalie. Er is meteen een klik, die wordt vergemakkelijkt doordat Natalie Arabisch spreekt. Het contact groeit uit tot een bijzondere vriendschap.