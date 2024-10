De bijzondere vriendschap tussen Els uit Alkmaar en Hanna uit Marioepol

De Oekraïense Hanna verlaat Marioepol al in 2018 als haar man een aanbod krijgt om in Nederland te gaan werken. Als een aantal jaren later Russische soldaten het land binnenvallen, wordt duidelijk dat ze voorlopig niet terug kunnen. Ze gaat vrijwilligerswerk doen bij een Alkmaarse kringloopwinkel. Hier ontmoet ze Els, die haar helpt met het leren van Nederlands. Na verloop van tijd ontstaat een hechte band tussen de vrouwen én hun beide families.