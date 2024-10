Kickboksers Chico Kwasi en Tyjani Beztati klaar voor titelgevecht: "Ik sla zijn kop eraf"

"Er zit vuur in me, dat kan ik allemaal loslaten morgen", glimlacht Kwasi na de persconferentie en staredown met Beztati. "Ik doe dit al sinds ik 16 ben, dus die psychologische oorlogsvoering is niets nieuws. De avond is uitverkocht en dat komt er ook door dat we er een showtje van hebben gemaakt. Hij wil mijn titel afnemen en dat gaat niet gebeuren."