Krijgt Zandvoort een lift naar het strand voor mensen die slecht ter been zijn?

PvdA-fractievoorzitter Maaike Koper deed het voorstel in de raadscommissie en kreeg van de andere partijen de steun waarop ze had gehoopt. Koper: "We hebben steeds meer ouderen en daardoor dus meer mensen met COPD of knieklachten. De groep die daardoor niet meer naar het strand kan, is bijzonder groot. In het kader van een inclusieve samenleving moeten we daar iets mee doen."

Week van de Toegankelijkheid

Koper deed haar voorstel in de Week van de Toegankelijkheid. De middag van de Raadscommissie kropen burgemeester en wethouders van Zandvoort in de huid van een mindervalide. In een rolstoel probeerden ze strandpaviljoen De Haven van Zandvoort te bereiken. Dat viel niet mee.

Kijk hieronder naar de reportage van de burgemeester en wethouders in een rolstoel op weg naar De Haven van Zandvoort