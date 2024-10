Uithoorn huurt beveiligers in voor centrum na mishandeling vrouw (21)

Een woordvoerder van de gemeente bevestigt dat het geweldsincident één van de aanleidingen is geweest om beveiligers in te zetten. Andere redenen zijn geluidsoverlast en vernielingen. "De extra beveiligers worden ingehuurd vanwege de aanhoudende overlast door horecabezoekers. Het incident heeft wel meegewogen."

De politie bevestigt dat in de nacht van zaterdag 28 op zondag 29 september in de Koningin Julianalaan in Uithoorn iemand zwaar is mishandeld. Daar was een groep bij betrokken, zegt een politiewoordvoerder tegen NH. Er zijn die nacht meerdere verdachten aangehouden, al kan de woordvoerder niet zeggen hoeveel dat er precies zijn en ook niet of zij nog vastzitten.

Volgens de gemeente is het niet het enige voorbeeld van recent geweld. "Er hebben zich het afgelopen jaar meerdere incidenten voorgedaan. Niet in alle gevallen is aangifte gedaan."

Twee beveiligers per avond

Vanavond en vannacht worden voor het eerst beveiligers ingezet, laat de gemeente weten. Het gaat per avond om twee beveiligers, die een kort lijntje hebben met de politie. Toch zullen de beveiligers niet iedere avond, en zelfs niet ieder weekend worden ingezet, benadrukt de gemeente.

De beveiligers worden ingezet op de avonden waarop grote drukte wordt verwacht. "We hebben hierover nauw contact met buurtbewoners, ondernemers en de politie. Exacte tijden en data zijn niet aan te geven." Ze zullen surveilleren in 'het gehele centrum van Uithoorn' en nemen alle horecazaken mee.

Dat de gemeente genoodzaakt is om beveiligers in te huren, heeft te maken met het gebrek aan buitengewoon opsporingsambtenaren (boa's). "Boa's voeren controles, onder andere op de horeca, maar de boa-capaciteit is ontoereikend om extra dagen te controleren."