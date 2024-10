Houtsculpturen van bomen te zien op plek waar ze zijn omgewaaid

Medewerkers van de sociale onderneming zetten de afgelopen dagen alle sculpturen op hun plek, veelal in de Nieuwmarkt- en Plantagebuurt en langs de Amstel. Deze houtkunstroute is tot begin november af te leggen. De acht kilometer lange route is gemakkelijk te lopen, maar fietsen is ook een optie.

Enorm nijlpaard

Verweijen is de wereldbol die voor de Hortus staat erg dierbaar. "Het is een wereldbol, gedragen door vader, moeder en kind, die gerepareerd wordt." Mooi detail: het hout van de wereldbol is afkomstig van dezelfde iep die meer dan een eeuw voor de Hortus stond. Ook de zeemeermin, bij het Scheepvaarthuis, kan hem bekoren: "Gewoon omdat het een heel mooie vrouw is."

Maar de mooiste sculptuur? "Eén van de beelden is een enorm nijlpaard. Daar kun je ook in zitten. Sjezus, dat is zo'n mooi beeld!"