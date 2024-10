Zeker 28 auto's opengebroken in Bloemendaal: dieven hebben het voorzien op BMW's

Burgerwacht inzetten?

"Dit is typisch iets waarvoor je een burgerwacht kunt inzetten. Bijvoorbeeld mensen die hun hond uitlaten en goed in de gaten houden of ze iets zien", zegt Metselaar. Burgemeester Rog is het daar niet mee eens: "Ik heb vandaag nog met de politie gesproken. Het basisteam Kennemerkust surveilleert extra. Dat doen ze met opvallende auto's, maar ook onopvallend. Dat zien de inwoners dus niet altijd. Het goede nieuws is wel dat er de laatste tien dagen geen diefstallen uit auto's zijn gemeld in Bloemendaal."

De gemeentebestuurder vermoedt dat het om diefstallen op bestelling gaat. Uit cijfers blijkt volgens Rog dat er zeker 28 autokraken zijn gemeld. Bij 22 daarvan waren de daders uit op navigatiesystemen en andere dure elektronica. Rog maakt zich zorgen over dat 'mobiel banditisme', niet in de laatste plaats omdat hij zelf ook in een auto van dat merk rijdt.

Auto twee keer gestript

Raadslid Christa Faas van Zelfstandig Bloemendaal rijdt ook in een BMW. Ze zegt dat ze weet hoe het is om de auto compleet vernield terug te vinden. Het raadslid is een van de vele slachtoffers van het dievengilde. "Onze auto is twee keer volledig gestript. En verderop in de straat is ook zo'n auto leeggehaald. Die buren hebben camerabeelden, maar die bekijkt de politie niet eens. Er is overigens ook niet heel veel op te zien: een man of jongen met een capuchon over het hoofd."

Burgemeester Rog vindt dat de politie wel degelijk haar verantwoordelijkheid neemt, maar daar gelooft Faas niet echt in: "U zegt dat de politie er iets aan doet. De ervaring leert wat anders, helaas."