'Bouwput' wordt duurzame ijsbaan: klaar voor nieuw schaatsseizoen

Een bijdrage leveren aan een beter milieu ziet Kleefman als een 'morele verplichting.' Een voor de hand liggende vraag is waarom de ijsbaan dan niet compleet is afgesloten? Want tussen het dak boven het middenterrein en de overkapping van de baan, zit een brede ventilatieruimte.

Afkijken bij andere ijsbanen

"Wij hebben ook altijd gedacht dat het zuiniger zou zijn om de baan geheel af te sluiten. Maar voordat we aan de slag gingen, hebben we ons licht opgestoken bij andere ijsbanen. Daaruit bleek dat voor een compleet afgesloten ijsbaan juist meer energie nodig is om het ijs koud genoeg te houden'', legt Kleefman uit.