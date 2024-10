Einde aan politieke chaos Wijdemeren: na maanden weer een coalitie

Genoeg stemmen krijgen voor de plannen van de coalitie was heel lastig. Zeker ook omdat de onderlinge verhoudingen allesbehalve lekker waren in de raad. In de tussentijd stapten er binnen twee jaar om diverse redenen ook nog vier wethouders op, zit burgemeester Crys Larson al meer dan een jaar ziek thuis en is Mark Verheijen alweer de tweede waarnemend burgemeester van de gemeente.

Van een goed en stabiel bestuur was dan ook geen sprake meer, terwijl dat voor Wijdemeren juist essentieel is.

De gemeente staat voor een gigantische opgave, want een fusie met Hilversum moet over een dikke twee jaar een feit zijn. Vorig jaar oktober is door de politiek besloten dat Wijdemeren het niet meer zelf kan rooien vanwege organisatorische en financiële moeilijkheden.

Gladgestreken plooien

Maar de plooien zijn nu gladgestreken. Daar was een traject voor nodig met een onafhankelijke buitenstaander. DLP en VVD hebben vanaf eind mei zelf geprobeerd een nieuwe partner te vinden voor de coalitie, maar dat liep op niets uit.

Aan Bas-Jan van Bochove, onder andere voormalig waarnemend burgemeester van Weesp, afgelopen drie maanden de taak om te kijken welke combinatie van politieke partijen het beste is voor de laatste twee jaar van de gemeente Wijdemeren.