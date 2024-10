Hilversumse jongerenwerkers gaan nu ook tieners helpen om offline anderen te ontmoeten

Het project is bedoeld voor Hilversumse tieners die behoefte hebben aan meer sociaal contact. Zo'n twee maanden geleden startte de eerste groep voor mensen van 18 tot en met 24 jaar. "Je merkt dat ze in het begin nog een beetje zoekende zijn, maar dat de klik nu steeds meer komt", vertelt jongerenwerker Rico van Elst, die de groep begeleidt. "Ze leren elkaar steeds beter kennen en dat is heel leuk om te zien."

De jeugd worden op deze manier gedwongen om offline contact te maken door leuke dingen te doen. Daarnaast werken ze ook aan verschillende persoonlijke doelen. De jongerenwerkers helpen hen daarbij. "Zo wil de één bijvoorbeeld leren om beter voor zichzelf op te komen, de ander wil vrienden leren maken", legt Van Elst uit.

Tieners tussen de 13 en 17 jaar kunnen zich vanaf nu aanmelden. De verwachting is dat deze nieuwe groep in november zal starten.