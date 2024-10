Gooise jongeren herkennen influencermarketing vaak niet als reclame

Gooise jongeren merken het vaak niet op als een influencer online reclame maakt voor een bepaald product, blijkt uit onderzoek van NH Gooi. Van make-up-producten tot spelletjes, van alles hebben de Gooise jongeren wel eens gekocht op aanraden van een influencer. Maar of deze online adviezen echt gemeend zijn, of dat het toch om een sponsordeal gaat, is dus vaak niet duidelijk genoeg.