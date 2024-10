Daklozenopvang barst uit voegen en schreeuwt om hulp uit Den Haag

Anderhalf jaar geleden opende dnoDoen de 24-uursopvang voor dak- en thuislozen in Alkmaar. "Het aantal plekken groeide van 25 naar 45 en binnen een jaar zat het helemaal vol", zegt teamleider Leonie Molenaar tegen mediapartner Streekstad Centraal.

Reden voor Molenaar om donderdag samen met de stichting Housing First extra aandacht te vragen voor de daklozen in hun stad. In het park op het Alkmaarse Bolwerk, een plek waar vaak daklozen verblijven, werd een huiskamer ingericht waar voorbijgangers hun handtekening konden zetten onder een petitie.

Sjacco Bakker kent dat park maar al te goed. Jarenlang woonde hij op straat. Gister hielp hij mee met het verzamelen van handtekeningen voor de petitie, gericht aan de regering in Den Haag. "Help die mensen alsjeblieft verder," pleit Sjacco. "Er zullen steeds meer daklozen komen, en ook jongeren belanden steeds sneller op straat."

