Hoornse steekpartij verwoest in drie minuten tijd meerdere levens: "Was ik maar dood"

Slechts drie minuten was de verdachte in het huis aanwezig, maar het korte bezoek aan de woning van zijn ex-vrouw heeft grote gevolgen. Voor het slachtoffer, de verdachte zelf, zijn ex, maar ook voor de twee kinderen van het stel.

Wat begon met een woordenwisseling tussen twee onbekenden bij een keukentafel, eindigde enkele momenten later in een steekpartij. Het slachtoffer - de nieuwe vriend van de ex-vrouw - werd meerdere keren gestoken en overleefde het incident maar ternauwernood.

Zelfverdediging, of niet?

Zelfverdediging, vindt de verdachte. "Hij was heel groot, een forse man. Hij begon met slaan en zat even later bovenop mij. Toen zag ik in mijn ooghoek een broodmes op de grond liggen en dat heb ik gepakt. Ik herinner mij dat ik hem twee keer heb 'geprikt', om hem van mij af te krijgen. In een reflex. Het werd zwart voor mijn ogen. Het was niet mijn bedoeling om hem iets aan te doen."

Het slachtoffer, een man van 107 kilo met 11 jaar kickbokservaring, verklaarde dat de Zaandammer een mes pakte en begon te steken terwijl hij nog op een stoel zat. Toen hij wilde vluchten, werd hij nog in zijn rug gestoken. Een poging hem ook in zijn been te steken mislukte, omdat de motorbroek van het slachtoffer sterk genoeg bleek. De ex-vrouw had gezien dat het slachtoffer zich had verweerd door de stoel in de lucht te houden, zo verklaarde ze.

Slagaderlijke bloeding en een klaplong

Het slachtoffer werd in totaal drie keer gestoken: in rug, oksel en buik. Hij vluchtte, verliet op sokken het huis en reed snel met zijn bestelbus naar het ziekenhuis in Hoorn. Hij was door een slagaderlijke bloeding liters bloed verloren en kampte onder meer met een klaplong. Artsen verklaarden dat het niet veel had gescheeld, of hij was aan de steekpartij overleden.

Het slachtoffer was zelf niet aanwezig bij de rechtszaak in Alkmaar. "Hij zit er helemaal doorheen", zei zijn raadsvrouw. Ze las namens hem een slachtofferverklaring voor. "Ik ben mijn werk kwijt, mijn huis en mijn relatie is stukgelopen. Ik heb geen vaste plek om te wonen, verblijf dan weer in een chalet en dan weer in een stacaravan." Hij eist ook een schadevergoeding van in totaal 45 duizend euro.