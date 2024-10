De Week van West-Friesland: de ‘Hoornse ziekte’ en net geopende restaurant verwoest in Onderdijk

Inwoners fel gekant tegen plannen azc in Hoorn en Koggenland

De discussie over de mogelijke komst van een asielzoekerscentrum bij de Hoornse grenslocaties Leekerlanden (Koggenland) of Zuiderveld (Drechterland) laaide afgelopen dagen flink op. Heftige vergaderingen met veel emoties, afgelopen dinsdag en donderdag. In Koggenland werd de locatie Leekerlanden bij Berkhout/Bobeldijk besproken en donderdag werd in Hoorn de B-locatie Zuiderveld (Oosterblokker) besproken. Vooralsnog lijkt een toewijzing van één van de twee locaties ver weg, al volgt een definitieve keuze later.

De ‘Hoornse ziekte’: overstappers en afsplitsers in lokale politiek

Er zijn opvallend veel overstappers en afsplitsers in de Hoornse gemeenteraad. In twee jaar tijd zijn er na de verkiezingen al zeven raadsleden afgesplitst van hun partij of overgestapt naar een andere fractie. Iets wat in de vorige raadsperiode ook al gebeurde en bovendien vaker dan in andere gemeenten. Hoe komt dat? En zorgt het voor problemen? "Het is een Hoornse ziekte", legt GroenLinks-raadslid Roy Drommel uit.

Tekst loopt door.