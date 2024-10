112-blog | Man bijt agent tijdens aanhouding, politie zoekt behulpzame omstanders

37 minuten geleden

Een agent is gisteren in zijn arm gebeten door een man in Heemskerk. De politie kreeg meldingen van een man die kinderen snoep aanbood op het Haydnplein in Heemskerk. Toen de agenten arriveerden, ging de man ervandoor. Na een korte sprint kregen ze hem te pakken, maar de arrestant verzette zich hevig. Hij beet in de arm van een van de agenten.

Door de hulp van twee omstanders lukte het toch om de man te overmeesteren. De politie wil in contact komen met de behulpzame omstanders en vraagt hen om zich te melden.