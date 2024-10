Mooie foto's maken van het noorderlicht? Een dure camera is niet nodig

Wat is het noorderlicht eigenlijk?

Het noorderlicht, ook wel aurora borealis, ontstaat wanneer geladen deeltjes van de zon botsen met zuurstof- en stikstofatomen in de atmosfeer, wat kleurrijke lichtflitsen oplevert in groen, roze, rood, geel, blauw of paars. Hoewel het meestal zichtbaar is rond de polen, is het noorderlicht nu ook vaker te zien in Noord-Holland.

Het 'zonnemaximum' is namelijk volop aan de gang, wat betekent dat de kans om het noorderlicht te zien groter is dan ooit. Tijdens deze piek, die elke elf jaar terugkeert, is de zonneactiviteit op zijn hoogst. Volgens fotograaf Marcel van Engelen is de periode van oktober tot januari zelfs het "maximum van het maximum." Na deze piek zal de zonneactiviteit weer langzaam afnemen tot de cyclus opnieuw begint, dus wil je het noorderlicht nog vastleggen? Dan is nu je kans.