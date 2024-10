Amateurs Kolping Boys naar Wijdewormer voor uniek bekerduel: "Sfeer zal geen probleem zijn"

Opties waren om uit te wijken naar de stadions van AZ, FC Volendam of Telstar, maar dus ook het trainingscomplex van AZ in Wijdewormer. "AZ is een partner van ons en we zijn met hen in gesprek gegaan. Het is daar goed geregeld. Er is een uitvak en ze hebben ervaring met FC Groningen dat vorig seizoen op bezoek is geweest", aldus Burger.

Dat het uiteindelijk geen écht voetbalstadion is geworden, vindt de voorzitter niet heel erg. "Bij amateurteams wordt daar niet zo snel op ingezet, omdat je praat over kleinere aantallen toeschouwers. Een stadion huren is ook duurder, al hebben we het daar verder niet over gehad."