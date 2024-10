Miljoenenkoorts in Koggenland: inwoner wint 18,3 miljoen euro in loterij

Dat het een enorme geluksvogel is staat vast. Tijdschrift Quest zocht vorig jaar uit dat de kans op de jackpot 1 op 13 miljoen is. De kans dat je geraakt wordt door bliksem is groter, net als dat je 100 jaar oud wordt of dat je heilig wordt verklaard.

Het volledige bedrag van ruim 18 miljoen euro is belastingvrij. Het is de grootste prijs die dit jaar is uitgekeerd door de Staatsloterij. In mei was het voor het laatst dat zo'n grote jackpot viel. Toen won een inwoner van Amersfoort 13,8 miljoen euro.

Begeleiding

"De kersverse multimiljonair is van harte welkom op ons kantoor in Rijswijk voor ‘Eerste hulp bij geluk’; advies en begeleiding bij het winnen van een grote geldprijs", vertelt prijswinnaarbegeleider Tonny Dijkhuizen van de Nederlandse Loterij. "We kunnen niet wachten om de winnaar te ontvangen en persoonlijk te feliciteren."

Over de woonplaats van de gelukkige of meer informatie over de winnaar worden geen uitspraken gedaan. Dit doen ze in verband met de privacy.