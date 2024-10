Stormachtig weekend op komst, daarna wordt het (misschien) beter

Deze ochtend kan er plaatselijk nog een buitje vallen, maar vanmiddag wordt het droog volgens NH-weerman Jan Visser. Ook laat de zon zich regelmatig zien, al wordt het niet bepaald warm: de temperatuur komt uit op zo'n 12 graden en aan de kust kan het pittig waaien.

Zaterdag onstuimig

Vannacht koelt het flink af, en in de meeste gebieden wordt vorst aan de grond verwacht. Zaterdagochtend en -middag zijn zonnig en droog met een maximumtemperatuur van 14 graden. In de avond verandert het weer echter, en trekken stevige buien over de provincie. Deze kunnen gepaard gaan met onweer, hagel, en harde windstoten tot wel 90 kilometer per uur langs de kust, aldus weerman Visser.

In de nacht en ochtend van zondag kan er ook nog regen vallen, maar later op de dag klaart het op. Met een maximumtemperatuur van 13 graden blijft het vrij fris. Voor maandag voorspel de weerman opnieuw regenachtig weer.

Nazomer?

Daarna lijkt het erop dat we de rest van de week kunnen nazomeren. Op dinsdag stijgt de temperatuur naar 17 graden, woensdag en donderdag zelfs naar rond de 20 graden. "En de neerslagkans is niet groot die dagen, dus dat is fijn", aldus Visser.