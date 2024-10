Streep door traditionele Nieuwjaarswedstrijd HFC tegen ex-internationals

Volgens Turlings is er nagedacht over het alternatief om het evenement naar RCH te verplaatsen, maar is daar bewust niet voor gekozen. "We zijn heel blij met RCH, maar dat zou een te grote operatie worden. Bovendien vinden we ook dat de Nieuwjaarswedstrijd hóórt aan de Spanjaardslaan."

Traditie sinds 1923

De Nieuwjaarswedstrijd tussen Koninklijke HFC en het voormalige Oranje wordt al sinds 1923 gespeeld. Aanvankelijk elk jaar op 1 januari en sinds 2009 op de eerste zaterdag van het nieuwe jaar.

Het is niet voor het eerst dat het traditionele duel niet doorgaat. Vanwege corona ging er in 2021 en 2022 een streep door de wedstrijd. In een verder verleden gooiden het slechte weer, een spelersstaking en een brand roet in het eten. Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd er evenmin gevoetbald. Van de 89 voorgaande ontmoetingen won HFC er 25 en gingen 49 duels verloren.

Oranje Leeuwinnen

Vroeger troffen de oud-profs het eerste elftal van HFC, maar omdat die ploeg steeds vaker veel fitter en te sterk bleek, is dat veranderd. Sinds 2015 voetbalt Oranje tegen de HFC Legends, een verzameling oud-spelers van de amateurclub. Verder maken sinds 2019 ook de voormalig Oranje Leeuwinnen hun opwachting in Haarlem.

Tekst gaat verder onder de samenvatting van 2024.