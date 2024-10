Purmerend heeft weer water, wel preventief kookadvies

Het kookadvies is preventief, legt woordvoerder Jojanneke van Mourik van PWN uit. "We hebben een reparatie gedaan, het kan zijn dat er dan iets in het water komt. We doen dan altijd tests en controles, maar het heeft even wat tijd nodig voordat je daar de resultaten van hebt. Tot die tijd zeggen we uit voorzorg: kook het water." Dat geldt voor drinken voor zowel mens als dier, tandenpoetsen en het wassen van fruit.

Pittige klussen

Sinds gisterochtend hadden veel inwoners last van het waterlek in Purmerend. Dat had ook effect op huishoudens in Wormerland. De reparatie duurde langer dan gepland en monteurs hebben de hele nacht doorgewerkt. "Dit zijn gewoon pittige klussen en je wil ‘s ochtends gewoon water kunnen leveren. Dit wil je zo snel mogelijk oplossen", zegt Van Mourik.

PWN houdt de inwoners van de betreffende postcodes op de hoogte via de mail. Via deze link is het nieuws over de storing te volgen, meer informatie over het kookadvies is hier te lezen.