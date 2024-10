Beladen vergadering over azc in Hoorn

Meerdere insprekers spraken hun zorgen uit over mogelijke overlast bij de komst van een azc voor vierhonderd asielzoekers aan de grens van Hoorn en Drechterland. "Via de post kreeg ik een brief. Dat een locatie bij de A7 nabij Bobeldijk de voorkeur had en dat het anders locatie Zuiderveld zou worden. Toen zakte de grond onder mijn voeten weg", vertelt een geëmotioneerde vrouw die vlak bij de reservelocatie woont.

Een andere vrouw zei: "Ik ben geschokt dat er mogelijk een azc op Zuiderveld moet komen. Zo dicht op de wijk is niet goed, ik heb er letterlijk slapeloze nachten van." Een ander veel genoemd argument waren afspraken met de gemeente Drechterland uit het verleden.

Gewezen op historische afspraken met Drechterland

Maartje Tros van Diepen, bewoonster van het naastgelegen Zuiderdracht in Oosterblokker, maar ook raadslid voor SPD in Drechterland, wees de commissieleden onder meer op die afspraken. "Er is in 2013 afgesproken dat Drechterland zeggenschap wil houden over het stuk grond om de kwaliteit van het lint te behouden."

Toch waren er ook insprekers die aangaven voorstander te zijn van de opvang van asielopvang. "Ik ben hier omdat Hart van Hoorn in een advertentie tegenstanders opriep in te spreken. Ik wil een ander geluid laten horen."

Zuiderveld lijkt te sneuvelen als reservelocatie

Daarna volgde een debat tussen de commissieleden. En daarbij werd duidelijk dat de overgrote meerderheid van de raad lijkt af te willen van de reservelocatie aan het Zuiderveld. Er komt tijdens de volgende raadsvergadering een voorstel om Zuiderveld te schrappen.

De meeste partijen gaven aan te begrijpen dat Hoorn de opgave uit de Spreidingswet, die nog steeds geldt, moet uitvoeren. En de grote voorkeur is voor een gezamenlijke opvanglocatie met de gemeente Koggenland naast de A7 bij Bobeldijk. Al is die grond geen eigendom van Hoorn en heeft de gemeenteraad van Koggenland een besluit erover uitgesteld.

Burgemeester Jan Nieuwenburg reageerde terughoudend op het plan om reservelocatie Zuiderveld te schrappen als onderzoekslocatie. "Andere locaties leveren ook weer andere problemen op. Dat zorgt voor spanningen op de woningmarkt. Plekken waarvan we vinden dat die beschikbaar moet zijn voor mensen die woonruimte nodig hebben."

Excuses voor gebrekkige communicatie door gemeente

Een ander kritiekpunt van zowel inwoners als commissieleden is de gebrekkige communicatie. Er is geen informatiebijeenkomst geweest en veel omwonenden hadden ook geen brief ontvangen, of pas op het laatste moment.

Dat het niet goed is gegaan erkende ook de burgemeester. "Het is niet genoeg geweest, we hadden het beter moeten doen. Maar we leren ervan en in de toekomst moet de communicatie ook anders. Het spijt mij, want het is niet onze intentie geweest om mensen hiermee te verrassen."

De gemeenteraad neemt dinsdag 15 oktober een definitief besluit welke locaties wel of niet verder worden onderzocht.