Betaalbaarheid is een rekbaar begrip op de Affordable Art Fair

Veel galeriehouders hebben een mix van dure en goedkopere werken opgehangen in hun stands. Kunst mag ook best wat kosten. Er zit bloed, zweet en vaak heel veel werktijd in. "Er komen soms jonge stelletjes en die hebben gespaard voor iets moois in hun nieuwe woning," vertelt de gastvrouw van Rep Ringel Art. "En op deze beurs gaan ze dan samen iets moois uitzoeken. Dat mag dan toch ook best wat kosten, want het is ook de bedoeling dat je er lang plezier van hebt."