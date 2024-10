Honderden bomen Geniedijk tóch gered van de kap: "Het is gelukt!"

Reden voor Paul Kalisvaart om een tevreden zucht te slaken, zodra gisteravond een motie van D66, GroenLinks-PvdA en Forza! voor het behoud van de bomen werd aangenomen door de gemeenteraad. Zijn vrouw was er niet bij, omdat ze vindt dat zij inmiddels vaak genoeg de focus van de discussie is geweest als het over de Geniedijk ging. "Ze voelt zich hier als een rode lap voor een stier", vertelt haar man.

"We zijn er heel gelukkig mee. Het is mentaal bijzonder zwaar geweest. Wij waren de enige die dicht bij genoeg woonden om bezwaar aan te mogen tekenen, en toen legde de gemeente het advies van de bezwaarcommissie ook nog eens naast zich neer. We hadden daarom ook weinig vertrouwen in een goede afloop wat betreft de motie van vandaag. Maar het is gelukt!"

Tekst gaat verder onder de foto.