Werken aan de Afsluitdijk op zes meter onder NAP: 'Hier kolkt straks het water weer'

100 jaar Zuiderzeewerken

Precies een eeuw geleden is het eerste deel van de Zuiderzeewerken gereed gekomen; de Amsteldiepdijk, ook wel de Korte Afsluitdijk genoemd. Die dijk verbond Wieringen voorgoed met het vaste land. Met de opgedane kennis is daarna verder gebouwd aan de Afsluitdijk. Met de inzet van vijfduizend arbeiders was in mei 1932 dit staaltje Nederlands vernuft, een monument, eindelijk klaar.

"Dat maakt het werk ook uitdagender", zegt Bram Beijer. "Er zijn veel partijen om mee af te stemmen, zodat dit culturele erfgoed bewaard blijft. Bijkomend voordeel is dat iedereen de Afsluitdijk kent. Je hoeft nooit uit te leggen waar hij ligt, hoe groot hij is, wat zijn nut is. Dat zijn vragen die nooit gesteld worden, en terecht!"