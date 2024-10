Wordt Jort (24) uit Hoorn Holland’s Next Top Model?

Jort is 14 jaar als hij zijn eerste modellenwerk doet. Het begon klein, met lokale klussen als model. Zo heeft hij meegedaan aan de Horse and Hunk-kalender, waarbij hij met een ontbloot bovenlijf bij een paard en hond poseert. Al snel komen er ook buitenlandse klussen bij, zoals in Turkije. En als hij in 2022 ook nog Mister of The Netherlands wordt, gaat de wereld voor hem open.

TV trekt hem wel. De telefoon rinkelt en via via komt hij bij Holland’s Next Top Model terecht en besluit mee te doen. Met veertien andere kandidaten als concurrent. “Toch ben ik wel anders dan de andere kandidaten, met mijn blonde haar en blauwe ogen.”