Hardloper Stan Niesten heeft geen geld voor stage in Kenia, woont nu in speciale hoogtetent

Erop of eronder

Niesten heeft een duidelijk doel: twee minuten sneller zijn dan tijdens zijn vorige marathon (2:10.10). Voor hardloopleken lijkt dat misschien een kleine verbetering, maar op het topniveau waar Stan rent, is dat een gigantisch verschil. "Twee minuten kunnen bepalen of je tot de Europese top behoort of niet. Het niveau stijgt voortdurend, en het gaat om zulke details."

Daarom begint hij vroeg met zijn strikte trainingsregime in aanloop naar de marathon van Sevilla, die in februari plaatsvindt. "Dit is de eerste keer, later doe ik het nog een keer, en vanaf december ligt de volledige focus erop. Door een blessure eerder dit jaar heb ik deze aanpak echt nodig om weer op topniveau te komen."