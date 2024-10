Noodopvang asielzoekers in Witte Toren gaat vanaf november open

Afgelopen dinsdag heeft de gemeente Gooise Meren het veiligheidsplan en de gedoogbeschikking vastgesteld. Dat is nodig om de bestuursovereenkomst te tekenen. In die overeenkomst is opgenomen dat het COA een inspanningsverplichting heeft om overwegend nareizigers te plaatsen; gezinnen met kinderen en echtparen. Deze groep mensen zal tussen half november en half december gebruik gaan maken van de noodopvang.

Veiligheidsplan

Het veiligheidsplan bevat maatregelen die moeten zorgen voor een veilige noodopvang, zoals bijvoorbeeld cameratoezicht en surveillance. De opvangperiode aan de Rijksweg 81 duurt maximaal twee jaar. Dat termijn staat ook in de bestuursovereenkomst. Als het COA na twee jaar een permanente opvanglocatie wil realiseren, zal het college de inwoners eind 2024 duidelijkheid verschaffen.