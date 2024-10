Het doolhof van de dakloze: hoe vind ik het juiste loket?

Stem in de Stad is voor daklozen dé ontmoetingsplek in Haarlem. Ze kunnen er altijd terecht voor een warme maaltijd en een praatje. Vandaag drinken ze buiten een kopje koffie in de symbolische 'huiskamer zonder dak', die op de stoep is ingericht. Hiermee vraagt Stichting Stem in de Stad op Wereld Daklozendag extra aandacht voor de nood van daklozen.