Lonneke (13) 'protesteert' tegen vroege schooltijden: "Ons puberbrein kan dat niet aan"

Nee, deze kinderen waren niet echt aan het protesteren. Het was een schoolopdracht voor de leerlingen van het Murmellius Gymnasium. Al vinden de scholieren wel écht dat er wat moet gebeuren aan die veel te vroege wekker elke dag.

In de speciale projectweek was het onderwerp 'protest'. Zo kwamen Lonneke en haar klasgenoten erachter dat opstand en verzet van alle tijden is. Anderen klasgenoten protesteerden voor het ziekenhuis of voor een supermarkt. Allemaal met een eigen protest.

