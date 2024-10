Nog even geduld: werk aan Haarlemse Gravestenenbrug vordert gestaag

Het werk aan de karakteristieke ophaalbrug bij het Teylers Museum duurt langer dan gedacht. Eigenlijk moest de brug al in april worden opgeleverd, maar dat lukte niet. De brugdelen zijn door een bedrijf in Amsterdam opgeknapt. Omdat die werkzaamheden langer duurden dan gepland, moest worden gewacht tot het vaarseizoen voorbij was. Dat is inmiddels het geval.

Intocht van Sinterklaas

De gemeente belooft dat de brug in ieder geval voor de intocht van Sinterklaas op zondag 17 november helemaal klaar is. Voetgangers moeten dus nog een aantal weken omlopen via de Melkbrug tussen de Korte Veerstraat en de Hoogstraat. Ook is het fietspad ter hoogte van de Gravestenenbrug nog afgesloten. Fietsers worden omgeleid.