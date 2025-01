Waarom het maar niet lukt om van een bollenveld natuur te maken

Provinciehuis platlopen

“Deze hele regio”, zegt De Jong terwijl hij op zijn telefoon een kaart van de provincie laat zien, “is verdeeld in vierkanten.” Een vierkantje natuur, een vierkantje woningen, en vierkanten die in de toekomst natuur moeten worden. Om die vierkanten te verleggen, of anders in te delen, moet je met iedereen om tafel.

En dus heeft De Jong afgelopen jaren het provinciehuis ‘platgelopen’. Zijn doel was een gebiedsproces voor elkaar krijgen, ambtelijke taal voor een project waarin alle groepen met een belang in een gebied om tafel gaan.

“Natuurorganisaties hebben iedereen benaderd. Je praat met de gemeente, de dorpsraad, het Waterschap en de boeren. Maar uiteindelijk bepaalt de provincie of zo’n gebiedsproces van de grond komt en dat is hier in Callantsoog niet gelukt”, aldus De Jong.

Nu het kabinet heeft besloten om geen geld meer te investeren in deze aanpak, is de kans op zo’n gebiedsproces helemaal verdampt. “De provincie heeft alle nieuwe projecten in de ijskast gezet. Dat betekent dat alle pogingen om er in Callantsoog wat van te maken, voorlopig tot niks leiden.”