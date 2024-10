Mohammad portretteert bijzondere vriendschappen tussen Noord-Hollanders en vluchtelingen

Daar kan hij zelf over meepraten. Mohammad is zelf ooit als Syrische vluchteling naar Nederland gekomen. Door de jaren heen bouwde hij diverse vriendschappen op met Nederlanders. Hij denkt meteen aan zijn oude buurman in Amsterdam, al duurde het wel even voordat dat op gang kwam. "Bij Nederlanders in het algemeen loop je niet meteen binnen om koffie te drinken en zo. In het begin was hij een beetje afstandelijk. Maar na twee, drie maanden liep hij zelf bij ons naar binnen."

Zijn oude buurman was niet alleen een luisterend oor en fijne gesprekspartner, maar hielp Mohammad ook met allerlei zaken die moeilijk zijn voor iemand die nieuw is in Nederland. "Als ik iets nodig had, kon ik het altijd aan hem vragen. Ook met het leren van Nederlands. Maar we keken ook samen voetbal. Hij is nu verhuisd, maar we hebben nog steeds contact."

