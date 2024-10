Daan verzorgt al halfjaar verwaarloosd bootje en zoekt eigenaar: "Kan het niet loslaten"

Daan kreeg een tip van een vriend dat er wel een 'heel mooi' bootje aan het verpieteren was op de Keizersgracht. Meteen bij de eerste aanblik was de bootliefhebber verkocht en sindsdien zorgt hij er samen met zijn vrienden voor dat Jennifer niet naar de bodem zinkt. "Mijn liefde voor boten gaat zo ver dat ik het gratis doe", vertelt hij. Naast het verzorgen van de boot is Daan ook op zoek naar de eigenaar van de boot. "Ik heb allemaal briefjes uitgeprint en in de bus gedaan. Maar tot dusver heeft het allemaal niet geholpen", aldus Daan. Ook Waternet kan Daan niet helpen aan de naam van de eigenaar, vanwege privacy.

Afblijven

Ondanks de goede bedoelingen zullen veel mensen denken: moet Daan niet gewoon van het bootje afblijven? "En dat is het moeilijke, want ergens ben ik het daar wel mee eens.", zegt Daan. "Ik wil de boot niet meenemen, maar vooral de eigenaar vinden. Want ik snap als ie straks zegt: 'hoepel op'. Alleen ik zou gewoon een redelijk gesprek met hem willen", vervolgt hij. Stiekem hoopt Daan natuurlijk wel dat er misschien iets te regelen valt, maar volgens hem het welzijn van de boot staat voorop.

Tijd begint te dringen

Het vinden van de eigenaar is plotseling nog urgenter geworden, want volgende week woensdag wordt de boot weggesleept vanwege filmopnames. Als de eigenaar Jennifer IV dan nog niet heeft opgeëist, is het einde verhaal. Dat is slecht nieuws voor de eigenaar, maar ook slecht nieuws voor Daan. En dus doet hij een oproep: "Lieve mensen van Amsterdam en omstreken, ken je iemand die enig idee heeft van wie de boot is, kun je me dat dan alsjeblieft laten weten".