Let op: A9 bij Amstelveen deze maand 11 nachten dicht

De snelweg gaat van maandag tot en met vrijdag dagelijks om 20.00 uur in beide richtingen dicht en om 5.00 uur de volgende ochtend weer open. Aannemer Veenix voert die nachten testen aan het noordelijk dek van de Schipholbrug uit. Het verkeer rijdt daar in beide richtingen overheen, waardoor een volledige afsluiting noodzakelijk is.

Verkeer wordt omgeleid via de A2, A10 en A4. De vertraging kan volgens Rijkswaterstaat oplopen tot een halfuur.

Nog twee afsluitingen

Van maandag 21 tot en met vrijdag 25 oktober wordt hetzelfde gedeelte van de A9 nogmaals afgesloten. Ook die afsluiting duurt dagelijks van 20.00 uur tot 5.00 uur. Tussen 25 en 28 oktober is de snelweg 's nachts alleen in de richting van Schiphol/Haarlem dicht.