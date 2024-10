Dit jaar kiest Telstar niet voor het regenboogshirt, maar een andere uiting: "Waar iedereen achter staat"

Al vele jaren speelt Telstar rond Coming Out Day in een speciaal ontworpen tenue voor meer gelijkheid en acceptatie op en rondom het voetbalveld. Zo speelden de Velsenaren vorig jaar in een regenboogshirt in het kader van 'Telstar All Together'. Dat zorgde toen voor ophef, omdat vier spelers van de Witte Leeuwen niet in actie wilden komen. "Er niets aan doen is geen optie", laat Telstar-directeur Leon Annokkee weten. "Alleen doen we het dit jaar op een andere manier."