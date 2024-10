Geschokte burgemeester ziet: in Zandvoort komen jongeren makkelijk aan drank

Ook de jongeren waren de klos tijdens het Formule 1-weekend. "Er zijn negenentwintig bekeuringen en Halt-verwijzingen uitgeschreven. Ik heb boa's gesproken die zeiden dat ze de kots van hun broek veegden terwijl ze ouders aan het bellen waren", vertelt de burgemeester. Ook moest de politie in actie komen tegen dronken jongeren.

Het bestuur van Koninklijke Horeca Nederland afdeling Zandvoort, is bekend met de cijfers. Maar wil wel het beeld nuanceren dat jongeren zich in de cafés volgoten. "Ze namen flessen drank mee in hun rugtassen. Ze bestelden een cola en deden er dan zelf wodka of Bacardi in", legt een woordvoerder uit.

'Niet te controleren tijdens drukte'

Hij vindt het terecht dat de tieners moeten boeten, maar niet dat de cafés nu ook de portemonnee moeten trekken. "Het was het drukste weekend van het jaar. Een ondernemer kan dan niet alles controleren. "Bovendien zijn in het centrum ook geen toegangscontroles. De jongeren gaan op in de menigte."

